FHI vil anbefale å gjenåpne landet om kort tid

De faktiske smittetallene, i kombinasjonen med prognosene for tre uker fremover, viser at smitten tydelig går ned. Det gjør også ventede sykehusinnleggelser. Derfor vil FHI snarlig anbefale å åpne landet, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI til VG.

– Det handler egentlig om å finne det riktige tidspunktet. Vi vil jo anbefale regjeringen å åpne i løpet av den nærmeste tid, sier Bukholm.

Han sier tidspunktet for gjenåpning avhenger av at kommunene opplever at de er klare:

– Det handler først og fremst om å finne et praktisk tidspunkt der kommunene er forberedt og får planlagt, sier Bukholm. Han legger til at de også ønsker å kvalitetssikre tallene og situasjonen for å være helt sikre.

Ifølge nye analyser fortsetter smitten å synke i alle aldersgrupper, spesielt for de mellom 5 og 40 år. Det viser en tydelig vaksineeffekt og befolkningsimmunitet.

Når gjenåpningen vil skje, er opp til regjeringen å avgjøre.