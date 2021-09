Dette skjedde natt til torsdag

Ti døde i brann på koronasykehus i Nord-Makedonia

Minst ti pasienter ved et midlertidig koronasykehus i Nord-Makedonia døde i en brann onsdag.

Brannen brøt ut ved covid-19-klinikken i Tetovo, nordvest i landet, opplyser helseminister Venko Filipce på Twitter. Han sier dødstallene kan stige.

1.546 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.546 koronasmittede i Norge. Det er 94 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.415 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.385, så trenden er stigende.

Onsdag var 97 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var seks færre enn dagen før. 35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant de er 14 på respirator. Det er tre flere på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

USA vil ha 45 prosent solenergi innen 2050

Regjeringen til president Joe Biden mener USA bør hente nærmere halvparten av landets energibehov fra sola innen 2050.

USAs energidepartement konkluderer i en rapport med at solenergi kan stå for så mye som 40 prosent av energiforsyningen innen 2035 og 45 prosent innen 2050. I dag er andelen kun 3 prosent.

«Better Call Saul»-stjerne tilbake på jobb etter hjerteinfarkt

Bob Odenkirk er tilbake på settet for innspillingen av «Better Call Saul», seks uker etter at skuespilleren kollapset under innspilling av serien.

Onsdag publiserte Odenkirk et bilde, der han gjør seg klar til å spille tittelkarakteren Saul Goodman i det som er sjette og siste sesong av serien.

Bil målt i 129 kilometer i timen i 50-sonen i Ålesund

En kvinnelig sjåfør i 30-årene ble målt i 129 km/t i 50-sonen i bydelen Skarbøvika i Ålesund torsdag kveld. Hinsides enhver fornuft, sier politiet. Det opprettes sak og det er gjort avhør av kvinnen, men operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt kjenner ikke til hva hun har forklart.

– Det er vel lite vedkommende kan si som kan rettferdiggjøre en sånn hastighet uansett, det blir jo bare helt meningsløst, sier han til NTB. Videre forteller han at sjåføren først nektet å stoppe for politiet, og at de fulgte etter henne til boligen, som ikke ligger langt unna der målingen ble gjort.