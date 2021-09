Voldtektene skjedde i på Østlandet over en tremånedersperiode i 2018.

Saken gikk nylig som en tilståelsessak i Sør-Rogaland tingrett.

Ifølge dommen tilhørte mannen i 30-årene et miljø og et nettforum med interesse for seksuelle overgrep mot dyr. Mannen har imidlertid forklart at han har brutt med miljøet etter voldtektene.

Under rettssaken ba aktor om 100 dagers fengsel, men dommer Arild Dommersnes mente at dette var for høyt. Han dømte derfor mannen til 60 dagers fengsel.