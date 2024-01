– Jeg er dypt lei meg for alle de uskyldige livene som har gått tapt og de pågående lidelsene. Det er hjerteskjærende, sier kronprinsessen.

Hun er torsdag i Egypt for å åpne den norske paviljongen på bokmessen i Kairo, hvor Norge er gjesteland.

– I vanskelige tider som dette, gjør kunst, litteratur og ytringsfrihet oss bedre i stand til å forstå alt det vi har til felles. Det å lese om andres liv, styrker forståelsen vår og øker evnen til empati, sier hun.

– Mildt sagt rystende

Kronprinsessen begynte torsdagen med å besøke hjelpearbeidere som den siste tiden har jobbet i Gaza på den norske ambassaderesidensen i Kairo. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var også med på møtet.

– De historiene vi har hørt i dag, er mildt sagt rystende. Det er veldig få som ikke blir berørt av den situasjonen. Det var veldig sterkt å høre, sa en tydelig preget kronprinsesse etter møtet.

Drøye 30 mil unna den egyptiske hovedstaden ligger Gazastripen, hvor minst 25.750 palestinere er drept i israelske angrep mot Gazastripen siden 7. oktober, ifølge Gazas helsedepartement. I tillegg skal tallet på sårede være oppe i 63.740.

– Litteraturen skaper forståelse

Kronprinsessen sier at følelsene er delte ved å delta på en bokmesse så tett på krigshandlingene, og at det var noe av grunnen til at hun ville møte hjelpearbeiderne.

– Vi følte ikke det var riktig å reise hit i en sånn anledning uten å gjøre det. Samtidig er forståelsen for hverandres situasjon det siste vi skal bygge ned i en sånn situasjon. Litteraturen skaper forståelse mellom mennesker, sier hun.

Flere norske forfattere er til stede på bokmessen i Kairo, hvor Norge har en spesiell rolle som gjesteland.

– Det fantastiske med bøker, er at om du er en liten gutt eller en liten jente som er fan av Mohamed Salah, eller om du er en egypologist, eller en krimentusiast som er desperat etter å få tak i den siste boken til Jo Nesbø, så finnes det en bok for deg, sa Mette-Marit på åpningen av den norske paviljongen.