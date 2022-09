Så langt i år har det blitt bygget 871 nye ladepunkter for elbil langs veiene i Norge. Antallet hurtigladepunkter har med det bikket 5.000.

– Kø på ladestasjonen er noe av det som frustrerer elbilistene mest. Flere ladere betyr mindre kø, så dette er godt nytt for elbilistene, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu.

Ifølge foreningen ligger det an til at rekorden med 971 nye ladepunkter i 2020 blir slått.

Innlandet er det fylket som har størst prosentvis økning i ladepunkter så langt i år, på 44,5 prosent. Minst økning er det i Finnmark og Møre og Romsdal. Finnmark har en økning i antall ladepunkter på 6,5 prosent, mens Møre og Romsdal har en økning på 7,3 prosent.

– Antall ladepunkter må sees i sammenheng med antall elbiler på veiene i det aktuelle fylket, men for at folk skal kunne kjøre elbil i hele landet, er det viktig med et ladetilbud i alle kriker og kroker av Norge, sier Bu.