Etter at også poststemmene er telt opp, viser folkeavstemningen et klart flertall for å bli: 57,2 prosent sa nei til at Songdalen skulle gjenoppstå som egen kommune, mens 41,5 prosent ønsket det.

Det er avlagt 4006 godkjente stemmer i avstemningen og fremmøteprosenten er på 71,7 prosent.