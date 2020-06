Politifolk i Buffalo suspendert etter å ha dyttet eldre mann i bakken

To politifolk i Buffalo i delstaten New York er suspendert etter å ha dyttet en 75-åring i bakken under en demonstrasjon mot rasisme og politivold.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Hendelsen ble filmet av en reporter fra den lokale radiostasjonen WBFO, og viser mannen som går opp til politifolkene, tilsynelatende for å prate. En av politifolkene dytter ham med en batong og en annen med hånden, og mannen faller bakover og blir liggende, melder Reuters.

Politiet sa senere at mannen ble skadd da han snublet og falt, melder radiostasjonen. Etter å ha sett videoen, har imidlertid politisjef Byron Lockwood beordret etterforskning og suspendert de to tjenestemennene.

75-åringen er innlagt på sykehus, og tilstanden er alvorlig, men stabil.