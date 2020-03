Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen forbyr folk å være på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Det gis ingen muligheter for dispensasjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen innfører midlertidig forbud mot at folk kan oppholde seg på hytta i en annen kommune enn hjemkommunen. Foto: Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

NTB-Anne Marjatta Gøystdal og Fredrik Moen Gabrielsen

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde forbudet på en pressekonferanse torsdag. Han gjorde det klart at det har vært en vanskelig avveining.

– Dette er en beslutning som jeg helt til det siste håpet at vi skulle slippe å ta, sa han.

Justisminister Monica Mæland (H) sier at tiltaket kommer fordi det handler om å redde liv.

– Vi gjør ikke dette for å skape trøbbel for folk. Alle skal få lov til å reise så mye de vil på hyttene sine etter hvert, men akkurat nå må vi gjøre dette fordi det er blitt et problem, sier hun til NTB.

Noen unntak

Loven åpner for noen unntak, blant annet for familier hvor ett familiemedlem er bekreftet smittet, men ikke de andre.

Da kan resten av familien være på hytta slik at man unngår at de også blir smittet, mens den som er syk må være hjemme, opplyste Høie.

– Da vil man forhindre at friske familiemedlemmer smittes ved å bruke samme bad og kjøkken, for eksempel, sa han.

Overtredelse av forbudet kan utløse bøter eller fengselsstraff.

Sender ikke ut politiet

– Mange spør seg nå: Skal vi sende politiet på jakt etter hyttefolk? Det skal vi ikke. Vi er jo der at de fleste i Norge er lovlydige, og derfor tror vi at et forbud vil bli fulgt av de aller, aller fleste, sa hun.

Hun vil imidlertid ikke gå ut med en konkret oppfordring til folk bosatt i hytteområder om å melde fra til politiet.

– Det er jo slik at man alltid risikerer å bli sladret på når det gjelder alle brudd på regler. Om jeg gjør noe som er ulovlig, så risikerer jeg at noen sladrer på meg, sier hun til NTB.

Høie, Mæland og også statsminister Erna Solberg (H) har de siste dagene gjentatt i sterke ordelag beskjeden om at hytteturister må reise hjem.

Etter å ha forhørt seg med fylkesmennene, besluttet Høie torsdag å innføre et forbud. Sju av ti fylkesmenn ba om at forskriften måtte innføres.

Hensyn til kapasitet i helsetjenesten

Mange hyttefolk har de siste dagene bedt hyttekommunen om dispensasjon. Vanlige argumenter er at man er mindre utsatt for smitte på hytta enn hjemme, men helseministeren avviser at man kan legge vekt på dette.

Det handler om de små kommunene som har veldig mange fritidseiendommer. Og de kommunene har ikke i dag og i tiden fremover kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk i tillegg til sine egen innbyggere, sa han.

Forbudet vil være i lovs form, slik at det ikke blir noen muligheter for dispensasjon. Det vil stå i loven hvem som er unntatt forbudet.

Måke hyttetaket

I forskriften heter det at «strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader, tillates.»

Det betyr at hytteeiere likevel kan måke snø av taket, ifølge forsikringsselskapet Fremtind.

– Vi mener at snømåking av hyttetak er strengt nødvendig for å avverge materielle skader. Det er også noe våre kunder plikter å gjøre, sier skadeforebygger Therese Nielsen.

De sier hytteeiere som ikke er i karantene, kan ta en dagstur for å utføre dette arbeidet.

Publisert: Publisert: 19. mars 2020 17:16 Oppdatert: 19. mars 2020 17:53