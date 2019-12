Problemene oppsto ved 23-tiden julaften.

Beskjeden som møtte besøkende, var følgende: «Serverfeil – Noe gikk galt under lastingen av websiden. Vennligst vent en liten stund og prøv igjen.»

– Da ser det ut til at ting er oppe og går igjen. Vi holder imidlertid fortsatt overvåking med systemene utover dagen for å påse at alt er stabilt og holder seg oppe, skriver Telenor på Facebook klokka 12.20 første juledag.