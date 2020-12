Google beklager etter store problemer

Google hadde problemer med sine tjenester mandag. Problemene rammet blant annet Gmail og YouTube, og dermed mange brukere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere av Googles tjenester, blant dem Gmail, Google Drive og YouTube er nede. Det er ikke kjent hva problemene skyldes. Foto: Skjermdump / NTB

NTB

Også en rekke av Googles andre tjenester har meldt om problemer. På sine servicesider meldte Google at de hadde problemer hos en majoritet av sine brukere. Klokken 13.51 melder de at tjenestene er tilbake for de aller fleste brukere.

Ifølge nettsiden downdetector.com skjøt antallet rapporter om problemer med Googles tjenester i været rett etter klokken 12.30 mandag.

Fungerende kommunikasjonsdirektør Andrea Lewis Åkerman bekrefter i en epost til NTB at Google hadde et avbrudd i autentiseringssystemet i rundt 45 minutter på grunn av et internt lagringskapasitetsproblem.

– Tjenester som krever at brukerne må logge på, opplevde som et resultat av dette store problemer i løpet av den tiden. Problemene ble løst klokken 13.32 og alle tjenester er nå tilbakestilt. Vi beklager til alle som er blitt berørt i løpet av dagen, og vil gjøre en grundig utredning av hendelsen for å sikre at dette problemet ikke skjer igjen i fremtiden, sier Åkerman.

For YouTube var det en snakk om over 130.000 rapporter i 13-tiden, og for Gmail var det også mange titusen problemer meldt inn. Også google.com har vært nede.

Hos Gmail var det flest feilmeldinger som gjelder innlogging, mens det ser ut til at problemet hos YouTube i hovedsak gjaldt bruk av nettsiden og muligheten til å se videoer.