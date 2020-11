Ekspert om Trump-tale: – Utrolig farlig

Det er «utrolig farlig» når Donald Trump hevder han har vunnet og snakker om svindel, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mange reagerer på talen der Donald Trump hevdet at han har vunnet valget, selv om mange stemme rikke er telt opp ennå. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

– Jeg syns Trump sutrer for mye. Han sier han har vunnet valget, og bidrar nærmest til å undergrave hele prosessen, sier Løkke til VG etter Trumps oppsiktsvekkende tale. Lenge før stemmene var ferdigtelt, hevdet Trump at han hadde vunnet. Han sa landet var utsatt for en stor svindel og at han ville ta valget til høyesterett.

– At han har erklært seier og kaller det for svindel, er utrolig farlig for hele situasjonen. Det er ikke uventet, men det er likevel farlig, sier Løkke.

Også førsteamanuensis Hilde Restad bruker ord som farlig og beskriver talen som «skuffende» overfor avisen. Samtidig synes hun ikke uttalelsen er overraskende.

– Trump har varslet siden 2016 at han ikke respekterer demokratiske spilleregler, sier hun.

Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen mener Trump oppfører seg som en autokrat.

Dette er slikt en forventer av en autokrat i Ungarn eller Hviterussland, ikke en amerikansk president. Det er ekstraordinært i amerikansk historie. Han prøver å delegitimere valget, sier Mjelde til VG.