Beslutningen ble tatt av en ekspertkomité i EMA under et ekstramøte fredag, opplyste komiteens leder Marco Cavaleri.

Pfizer/Biontechs koronavaksine er den første som er godkjent for bruk på personer under 16 år i Europa. Det er opp til hvert enkelt land å avgjøre om de vil benytte vaksinen på barn.

USA og Canada har allerede åpnet for at barn ned til tolv år kan få den.

God beskyttelse

Ifølge produsenten har studier vist at vaksinen gir god beskyttelse også hos barn.

Cavaleri bekreftet dette under en pressekonferanse fredag, med henvisning til en studie blant over 2.000 barn som har fått vaksinen i USA.

– Ingen i prøvegruppen som fikk vaksinen, fikk covid-19, sa han.

Fordeler og ulemper

Både overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tidligere stilt spørsmål ved om det blir behov for å vaksinere barn i Norge, eventuelt når.

– FHI vil nøye vurdere fordeler og ulemper med vaksinasjon av barn. Dette er typisk en slik sak der man bør tenke seg nøye om og vurdere alle forhold. Siden barn sjelden får alvorlig koronasykdom, er fordelen med vaksinasjon mindre enn hos voksne og eldre, sa Aavitsland til NTB for en måned siden.

Må godkjennes i Norge

– Det kan godt være at man kan oppnå nok immunitet i befolkningen uten å vaksinere barna, la han til.

Nakstad har understreket at FHI også må godkjenne vaksinen for bruk på barn, og at det tidligst kan bli snakk om å vaksinere ungdommer til høsten.