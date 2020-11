EU kan stenge norske skibakker

Koronafrykt fører til stengte skianlegg i flere europeiske land. Norge ser minimal risiko, men risikerer å bli rammet av et EU-forbud.

Skistedet Ischgl i Østerrike (bildet) ble et arnested for koronasmitte i vår. Nå raser debatten i EU om hva som skal skje med skistedene denne vinteren. Foto: Halvard Alvik / NTB

NTB-Johan Falnes

Da koronaviruset traff Europa i vår, ble skistedene i Alpene en smittebombe.

Nå har Italias statsminister Giuseppe Conte og Tysklands statsminister Angela Merkel begge vært ute og sagt at de vil holde bakkene stengt når skisesongen kommer i gang i vinter.

Samtidig ber de EU ta grep og få på plass en felles stenging av alle skibakker i Europa.

Utelukker ikke stenging i Norge

Blir en slik stenging vedtatt, vil den i siste instans også kunne omfatte Norge gjennom EØS.

– Det avhenger av om vedtaket vil være EØS-rettslig relevant, og om det vedtas i en form som er rettslig bindende, eller bare som anbefalinger, forklarer Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Inntil videre har Norge ingen slik plan. I stedet har helsemyndighetene samarbeidet med bransjen for å få på plass gode smittevernrutiner ved alpinanleggene.

– Samtidig må vi være forberedt på at smittesituasjonen kan tilsi iverksettelse av ytterligere tiltak, herunder også stenging, sier Bjerke.

– Myndighetene følger smittesituasjonen tett og vurderer kontinuerlig smitteverntiltakene, sier hun.

Ser minimal smitterisiko

Hold god avstand i heiskøen og i toalettkøen, lyder oppfordringen fra assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Han ser ingen stor fare i skibakkene så lenge man holder reglene.

– I Norge reiser de fleste med egen bil når de skal til alpinbakker, enten fra egen bolig eller egen hytte. Da er smitterisikoen minimal, så lenge formålet med reisen er skiaktivitet og ikke ansamlinger innendørs med andre mennesker enn dem man bor sammen med, sier Nakstad i en skriftlig uttalelse til NTB.

Når andre land nå stenger sine alpinanlegg, handler det ifølge ham i stor grad om et behov for å hindre at folk møtes på tog, busser, hoteller og utesteder.

Har utarbeidet eget regelverk

Camilla Sylling Clausen er generalsekretær i bransjeorganisasjonen Alpinanleggene. Hun forteller at bransjeaktørene har samarbeidet med både Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Trysil og Hemsedal for å utvikle et godt regelverk.

Sammen har de fått på plass et regelverk som blant annet skal sikre at folk holder god avstand i heiskøen og i heisen.

– Det betyr at vi kan overholde avstandskravet som gjelder ellers i samfunnet. Da skal man trygt kunne gå på ski, sier Clausen til NTB.

I dag er unødvendige innenlandsreiser frarådet. Clausens håp er nå at det skal være mulig å lette på dette tiltaket nærmere jul.

– Nå er vi i den situasjonen at det er varmegrader og lite snø. Det gir oss en lomme til å vente, sier hun.

Uenighet i EU

Hva EU vil foreta seg, gjenstår å se. I europeisk politikk er det nå full storm om utspillene fra Conte og Merkel, og Østerrike har på det sterkeste motsatt seg en stenging av skibakkene.

Også Sveits, som ikke er med i EU, planlegger å holde skibakkene åpne.

I Frankrike er skiheiser og serveringssteder stengt, men utover det er skiturisme tillatt.

Merkel innrømmet torsdag at det blir vanskelig å nå enighet om stengte skibakker på hele kontinentet.

– Vi vil forsøke å få en avstemning i Europa om stenging av alle skisteder, sa Merkel ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Når man hører utspillene fra Østerrike, så ser det dessverre ikke ut til at det blir lett for oss, men vi vil prøve igjen.