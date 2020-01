Bryants kone: – Vi er helt knust

Tre dager etter helikopterulykken snakker Vanessa Bryant om tapet av sin mann Kobe og datteren Gianna.

Kobe og Gianna Bryant sammen på basketballbanen i 2016. Begge døde i helikopterulykken utenfor Los Angeles søndag 26. januar. (Mark Blinch/ AP / NTB scanpix.

– Vi er helt knust av det plutselig tapet av min elskelige mann Kobe – som var en fantastisk far for våre barn – og min skjønne og søte Gianna, en kjærlig, omtenksom og vidunderlig datter, skriver Vanessa Bryant (37) på sin Instagram-konto.

Basketballegenden Kobe Bryant, datteren Gianna (13) og sju andre omkom i en helikopterulykke nordvest for Los Angeles søndag.

Helikopteret var på vei til Bryants Mamba sportssenter, der datteren skulle delta i en basketballturnering.

– Det er ikke ord nok for å beskrive smerten vi gjennomgår. Jeg trøster meg med at Kobe og Gigi begge visste hvor høyt elsket de var, skriver Vanessa Bryant, som har byttet bilde på kontoen til ett der far og datter klemmer hverandre.

– Vi var så utrolig velsignet over å ha dem i livene våre, og jeg skulle ønske de var her nå. Det er vanskelig å tenke seg livet uten dem. Men vi våkner opp hver dag og forsøker å gå videre, for Kobe og Gigi lyser veien for oss, skriver hun.

Vanessa og Kobe Bryant møttes for 20 år siden under en videoinnspilling, da hun fortsatt gikk på videregående skole. De ble forlovet i 2001 og giftet seg etter seks måneder. De fikk fire døtre sammen. Gianna var nummer to i søskenflokken etter Natalia (17), Bianka (3) og Capri, som bare er sju måneder gammel.

