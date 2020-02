Første Wuhan-dødsfall utenfor Kina

En 44 år gammel kinesisk mann på reise på Filippinene ble den første som døde av Wuhan-viruset utenfor Kina.

Folk i kø for å kjøpe ansiktsmasker i Filippinenes hovedstad Manila i slutten av januar, etter at det første tilfellet av den nye virussykdommen var påvist i landet. Foto: Foto: Aaron Favila / AP / NTB scanpix

En kvinne forsøker å beskytte seg mot Wuhan-viruset i Beijing. Det første dødsfallet utenfor Kina er nå registrert på Filippinene. Foto: Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

Mannen, som kommer fra Wuhan, ble lagt inn på sykehus 25. januar, ifølge filippinske helsemyndigheter. Han hadde typiske symptomer på Wuhan-viruset – hoste, feber og sår hals.

Han fikk etter hvert lungebetennelse, og selv om han først syntes å bli bedre, ble tilstanden gradvis forverret de siste 24 timene før han døde.

Mannens 38 år gamle samboer, også hun fra Wuhan, var den første som testet positivt for viruset på Filippinene. Hun ligger fortsatt i isolat i Manila.

Mange tusen smittede

De to kom med et fly fra Hongkong 21. januar. De er de eneste som er registrert med virussmitten hittil på Filippinene.

Antall døde av viruset i Kina økte lørdag til 304. Over 14.000 mennesker er bekreftet smittet, men det reelle tallet kan være langt høyere side mange bare får milde symptomer.

Utenfor Kina er det registrert over 100 smittede i USA, Australia, Asia og Europa, men ingen døde før lørdagens dødsfall på Filippinene.

Myndighetene i landet har utvidet et tidligere innreiseforbud, slik at det nå omfatter alle reisende fra Kina, inkludert de autonome områdene Hongkong og Macau.

Dermed kan flygninger til Filippinene med mellomlanding i Hongkong bli rammet. Filippinske borgere og personer med permanent opphold i landet får unntak fra innreiseforbudet.

– Dårlig forbilde

Tidligere har USA, Australia, Japan og Singapore innført lignende innreiseforbud for utenlandske reisende som kommer fra Kina.

Disse svært strenge begrensningene innføres i strid med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), og de har utløst misnøye hos kinesiske myndigheter.

– Mens WHO nettopp har frarådet begrensninger på reisevirksomhet, har USA bestemt seg for å gjøre det motsatte. Det er et dårlig forbilde, og det er iallfall ikke et signal om velvilje, sa en talsmann for Kinas utenriksdepartement nylig.

Men kinesiske myndigheter har selv innført svært strenge reiserestriksjoner og andre tiltak innenlands for å begrense epidemien. Millioner av mennesker i flere store byer i provinsen Hubei er nærmest isolert.

Får handle annenhver dag

Myndighetene erklærte søndag for første gang at slike karantene-tiltak innføres i en by utenfor Hubei-provinsen. I Wenzhou, som har 9 millioner innbyggere, blir folk oppfordret til i å holde seg innendørs.

Hver familie vil kunne sende én person ut for å handle annenhver dag. I tillegg blir veier stengt.

På landsbasis er ferien i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen utvidet. Buss- og togruter er kuttet, og helsekontroll innført for reisende.

En lang rekke land har hentet hjem sine borgere fra Hubei-provinsen, og i mange tilfeller blir de automatisk satt i karantene. Men norske myndigheter vil legge seg på en annen praksis.

Folkehelseinstituttet opplyser til VG at personer som har hatt kontakt med smittede i Kina, vil bli oppfordret til å holde seg hjemme.

Så langt er det bekreftet at én nordmann som har vært i Wuhan, er fraktet fra Madrid sammen med fire dansker i et dansk militærfly. Det er ikke kommet noen opplysninger om at vedkommende er smittet.

