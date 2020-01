Storbritannia er ute av EU – for første gang krymper unionen

Storbritannias 47 år og 1 måned som EU-medlem tok slutt ved midnatt. Landet er det første som melder seg ut av unionen, som nå har 27 medlemmer.

Mange hadde med seg flagg da de kom til plassen foran parlamentet i London for å feire brexit. Foto: Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

Som ved mange store anledninger i Storbritannia, var det minst én utroper i full mundur å se på gatene i London brexitnatten. Foto: Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

Ingen tvil om hvor sympatien ligger hos denne mannen, som kledd seg i «union jack» for fredagens brexitfeiring. Foto: Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Noen nøyde seg ikke med å vifte med britiske flagg, men tråkket på flagget til unionen britene forlot natt til lørdag. Foto: Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

God stemning rundt bordet da statsminister Boris Johnson samlet regjeringen til møte bare timer før brexit var et faktum. Foto: Foto: Paul Ellis / PA / AP / NTB scanpix

NTB

Da klokken slo midnatt markerte det slutten på en tre og et halvt år lang prosess for å forlate EU etter at et knapt flertall av britene – 51,9 mot 48,1 prosent – stemte for melde seg ut.

– Dette er ikke en avslutning, men en begynnelse. Dette er øyeblikket da en ny dag gryr og teppet går opp for en ny akt, sa statsminister Boris Johnson i en videohilsen en time for utmeldingen var et faktum. Han gjentok også at det er regjeringens jobb å samle landet og bringe det videre.

Feiret foran Parlamentet

I London hadde mange samlet seg på plassen foran Parlamentet for å feire at dagen de har ventet på endelig var kommet. Brexitgeneralen Nigel Farage hadde invitert på fest, og akkurat som han hadde lovet, stemte et orkester i med nasjonalsangen idet utmeldingen var et faktum.

Anne Widdecombe, som ledet Brexitpartiets utmarsj fra Brussel fredag formiddag før hun tok toget hjem til London, bidro også til festen.

– Vi klarte det, og hvis ikke vi hadde gjort det, ville ikke Storbritannia kunnet ta fatt på en fremtid som et fritt land, ropte hun til de fremmøtte.

– Vi er fri til å bestemme hvordan vi skal drive handel, hvordan lovene våre skal være og hvordan vi kontrollerer grensene. Det at vi våkner i et fritt land i morgen, er Brexitpartiets fortjeneste, sa Widdecombe.

Ikke alle feiret

Fasader på offentlige bygg var lyst opp i rødt, hvitt og blått, og det ble viftet med britiske flagg. Noen nøyde seg for øvrig ikke med å feire med egne flagg, men tråkket på flagget til unionen de er i ferd med å forlate. En mann – kledd i britiske «union jack» – tente sågar på et EU-flagg.

– Bye, bye, EU, bye, bye, lød ropene fra noen av brexittilhengerne på plassen. Noen av dem som gjerne skulle forblitt i EU svarte med sine egne rop.

Advokat Alice Cole Roberts er en av dem som ikke så noen grunn til å feire at 47 års medlemskap er slutt.

– Det er en veldig trist dag. Jeg er svært opprørt over at vi forlater EU og skulle ganske enkelt ønske det ikke hadde skjedd, sier hun.

Mottakelse i Downing Street

Den britiske regjeringen valgte en mer nedtonet markering av utmeldingen. En klokke som talte ned, ble projisert på fasaden til Downing Street nummer 10. På innsiden samlet statsminister Boris Johnson ministre, rådgivere, embetsfolk og brexitforkjempere i Downing Street til en mottakelse.

Bak en av verdens mest berømte dører ble de servert britisk musserende vin, oksestek med yorkshirepudding og kanapeer med engelsk muggost.

Skotsk skuffelse

Mens det var jubelen som dominerte i Westminster, var stemningen en annen i Skottland. Der stemte 62 prosent for fortsatt EU-medlemskap, og EU-flagget skal fortsatt vaie utenfor det skotske parlamentet.

– Brexit vil være et ytterst trist øyeblikk for mange i hele landet. Her i Skottland, hvor dette skjer mot det store flertallets vilje, vil den tristheten ha et anstrøk av sinne, sier førsteminister Nicola Sturgeon.

Hun leder det skotske nasjonalistpartiet SNP, som krever å få holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. Boris Johnson sier det ikke er aktuelt å gå med på kravet.

Denne uken viste en meningsmåling et knapt flertall for uavhengighet i Skottland. 51 prosent svarte at de mente Skottland bør bli en selvstendig nasjon. For en drøy måned siden var tallet 44 prosent.

