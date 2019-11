Ifølge nettstedet Down Detector rapporterer brukere om problemer både Instagram, Facebook og Messenger.

I 17.30-tiden hadde 11.700 brukere meldt om problemer med Facebook og 10.000 hadde meldt om problemer med Instagram.

– Vi er klar over at enkelte personer har problemer med å logge seg inn på Facebooks apper, deriblant Instagram. Vi jobber for å få ting tilbake til normalen så fort som mulig, tvitret Instagram i 17-tiden.