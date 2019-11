Søreide: Det ble klart at Litauen var eneste mulighet i Frode Berg-saken

Det bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som sammen med statsminister Erna Solberg (H) kommenterte frigivelsen av den spiondømte nordmannen fredag kveld.

– Frode Berg er nå en fri mann. Han har sittet fengslet i to år før han ble benådet av Russland og utvekslet klokka 11 i dag, sa statsministeren.

Begge la stor vekt på å takke Litauen for å ha vært en god venn og god alliert av Norge.

I den første fasen av arbeidet med å få frigitt Berg ble det jobbet med å kartlegge flere ulike muligheter. Utenriksministeren bekreftet at det også var utstrakt kontakt med andre lands myndigheter. Etter hvert ble innsatsen konsentrert om Litauen.

– Vi oppdaget da vi jobbet med de ulike sporene, at dette var det mest fruktbare, og etter hvert at det var det eneste mulige sporet, sa Søreide.

– Det ble klart at denne utvekslingen var en løsning som alle parter kunne akseptere, sa hun.

Vil ikke bekrefte tilknytning til e-tjenesten

Solberg avviste samtidig tydelig at saken er pinlig for Norge. Bistanden som er gitt Berg, må ikke tolkes som en innrømmelse av at han jobbet for norsk etterretning, understreket hun.

– Vi kommer aldri til å stille oss bak dommen i Russland. Vi kommer aldri til å komme med noen bekreftelse eller avkrefte om folk har jobbet for norsk etterretning eller ikke, sa hun.

Solberg understreket at Norge i likhet med andre land har en etterretningstjeneste for å sikre vårt lands interesser, og at dette er helt legitimt.

– Om folk hevder de er agenter for Norge eller de er det, vil aldri bli bekreftet, sa hun.

Stiller opp for hverandre

Solberg benyttet anledningen til å takke president Gitanas Nauseda personlig. Hun avviste spørsmål om Norge har tilbudt noe som gjenytelse til Litauen for at Berg skulle være del av utvekslingsavtalen. Avtalen er heller en bekreftelse på det nære forholdet mellom de to landene, framholdt hun.

– I NATO stiller vi opp for hverandre når vi kan, sa Solberg.

Berg har sittet fengslet siden han ble pågrepet for snart to år siden. Solberg sa at ambassaden i Moskva har fulgt opp for å gjøre soningsforholdene best mulig og har hatt så tett kontakt med ham som russiske myndigheter tillot. I praksis innebar det besøk to ganger i måneden, samt hjelp til at Berg kunne få ringe hjem til familien sin, ha kontakt med sjømannsprest og få levert mat.

Bistår hjemreise

Både Solberg og Søreide hadde en kort telefonsamtale med Berg etter at utvekslingen hadde funnet sted for å ønske ham velkommen hjem.

Berg var fredag kveld i Litauen sammen med sin advokat og representanter for norske myndigheter.

– Han kommer hjem så snart som praktisk mulig, sa statsministeren.

Foreløpig er det uvisst når det vil skje. Solberg understreket at Frode Berg nå er en fri mann, og at det er opp til ham når han ønsker å reise hjem. Men norske myndigheter har tilbudt å bistå med transport hjem.

– Vi er åpne for å hjelpe til på alle mulige områder. Det er han som må bestemme hva han vil i samråd med sin familie, sa Solberg.