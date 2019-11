Falsk alarm førte til full utrykking på Schiphol i Amsterdam

Etter halvannen time med ubekreftede meldinger om at det muligens pågikk en gisselsituasjon om bord på et fly, kom beskjeden om at alle passasjerene og mannskapet var i sikkerhet.

Like etter sendte det spanske flyselskapet Air Europa ut en beklagelse på Twitter.

– Falsk alarm. På flyvingen fra Amsterdam til Madrid ble det i ettermiddag ved en feil utløst en alarm som iverksetter tiltak mot kapringer på flyplassen. Ingenting har skjedd, alle passasjerer er i trygge og i fin form, og venter på å fly snart, skriver selskapet i meldingen , som avsluttes med en dyp beklagelse.

Det var 27 passasjerer om bord på flyet.

Flytrafikken stanset

Hendelsen førte til at tungt bevæpnet politi, en rekke ambulanser, brannbiler og to ambulansehelikoptre rykket ut til flyplassen.

I løpet av den drøye timen den antatte kapringen sto på, var både Twitter og nederlandske medier fulle av meldinger om det mange mistenkte var en alvorlig gisselsituasjon. Hendelsen førte også til at flytrafikken ble stanset og deler av flyplassen sperret av.

Ifølge det nederlandske nyhetsbyrået ANP dreide det seg om en såkalt Grib 3-situasjon, som innebærer at det har oppstått en alvorlig situasjon som kan ha stor innvirkning på befolkningen.

Også statsminister Mark Rutte ble informert om utrykkingen.

Vitser på sosiale medier

Episoden er pinlig for Air Europa, og onsdag kveld måtte selskapet og den uheldige piloten tåle en rekke vitser på sosiale medier om hvordan folk trykker på knapper de absolutt bør holde seg unna

En talsmann for flyplassen, Dennis Muller, ga kort tid etter at saken var oppklart, beskjed om at all flytrafikk kunne starte igjen.

De første meldingene gikk ut på at militærpolitiet rykket ut i forbindelse med «en mistenkelig hendelse». Deretter ble det meldt at et stort antall utrykningskjøretøy var blitt sendt til flyplassen, som ligger i utkanten av Amsterdam.