Nærmiljøet sørger over tre døde etter brannen i Bergen

Brannen brøt ut i 6.45-tiden lørdag. En familie på sju, to voksne og fem barn, bodde i boligen.

Foreldrene og fire av barna var hjemme da brannen brøt ut. Moren og tre av barna ble hentet bevisstløse ut av boligen. Søndag ble det kjent at en ni år gammel jente døde, og natt til tirsdag døde altså moren (41) og en 14 år gammel jente.

Et barn er fortsatt innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Tilstanden er kritisk og uavklart, opplyser Helse Bergen.

Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opprinnelig fra Syria.

– Forferdelig trist

Den 14 år gamle jenta var elev ved Ytrebygda ungdomsskole. Der ble det holdt en samling for elevene tidligere tirsdag, og på ettermiddagen holdes skolen åpen for dem som ønsker å snakke sammen. Helsesykepleier og representanter fra kommunens kriseteam vil være til stede.

– Dette går inn på et helt lokalsamfunn. Hele nærmiljøet er preget. Det var et forferdelig trist budskap å få. Dette er en skole i sorg, sier kommunikasjonsrådgiver Toril Berle Schalck i Bergen kommune til NTB.

Hun er til stede på skolen for å bistå.

– Sjokk

Rektor Siss Ragnhild Pedersen ved Ytrebygda skole sier at de er i sjokk.

– Det er mange elever som ikke har det bra nå. Dem tar vi vare på, og det blir en minnestund. Vi var på mange måter forberedt, men det kom som et sjokk, sier Pedersen til Bergensavisen tirsdag morgen.

Hun betegner 14-åringen som ei jente med mange venner.

– Dette var en veldig glad og sosial jente med mange gode venner. Hun likte seg godt på skolen, sier Pedersen.

– Stor tragedie

Byråd Beate Husa leder kriseteamet i kommunen. Hun kaller hendelsen en stor tragedie som rammer hele bysamfunnet, og uttrykker medfølelse med familien som er rammet.

– Vi er i dialog med de nærmeste pårørende for å sikre at de blir ivaretatt, sier hun til NTB.

Minst tre skoler er rammet. Den ni år gamle jenta som døde i helgen, var elev ved Aurdalslia barneskole. Her ble det holdt minnestund og samling for elevene mandag.

Moren var elev ved Nygård skole, og også her holdes det en markering, opplyser Husa.

På skolen er det blant annet lagt ut kondolanseprotokoll, ifølge Bergensavisen.

Moren har vært elev ved skolen i to år, ifølge Bergens Tidende. Skolen driver voksenopplæring av fremmedspråklige. Elevene har strømmet til for å signere protokollen, og tirsdag ettermiddag var det kø for å skrive en hilsen.

Etterforsker brannårsaken

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Kripos har undersøkt boligen, og politiet har hentet ut gjenstander fra huset som de undersøker nærmere. Det er ikke mistanke om noe kriminelt.

– Vi har en formening om hvor brannen startet og hva som startet den, sier stasjonssjef Torgils Lutro ved Bergen sør politistasjon til NTB.

Politiet gjennomførte en rekke avhør mandag, blant annet med innsatspersonell som rykket ut til brannen. Dette arbeidet fortsetter tirsdag.

– Vi skal gjøre flere undersøkelser og gjennomføre avhør av flere personer som kan ha opplysninger, sier Lutro.