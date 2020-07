Langt over hundre må i karantene etter smitteutbrudd i Bergen: – Vi holder fremdeles på å ringe rundt

De smittede har blant annet oppholdt seg på treningssenter, spisesteder og brukt kollektivtransport.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Brita Øygard, direktør for Etat for helsetjenester Foto: Jannica Luoto (arkiv)

To av tre personer som har testet positivt for koronaviruset lørdag, har oppholdt seg i Bergen kommune i smitteførende fase.

Det vil si at de kan ha smittet andre.

Kommunen jobber nå med å finne ut hvor personene har vært. Foreløpig er det snakk om et tresifret antall personer som kan være smittet, opplyser Brita Øygard, direktør for Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

– Smitteoppsporingsarbeidet er ikke ferdig ennå. Vi tror det kommer til å være langt over hundre i karantene når vi er ferdige, sier Øygard.

– Ringer rundt

Ifølge Øygard er kommunens smittevernkontor kjent med at de smittede har oppholdt seg følgende steder:

Brukt kollektivtransport, blant annet buss

Vært i Bergen sentrum

Vestkanten kjøpesenter

Spist ute

Oppholdt seg på treningssenter

Det er ikke kjent hvor eller hvilke bydeler det er snakk om, men én av de smittede har inntil nylig vært instruktør på Haakonsvern.

Er du en av dem som må i karantene? Kontakt oss her!

På taket av legevakten i Bergen sentrum testes folk for korona. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– På treningssentrene registrer alle seg når de ankommer senteret. På den måten kan vi spore hvem som kan ha vært i kontakt med en av de smittede, opplyser Øygard.

Hun understreker at treningssentrene har gode rutiner for å hindre smitte. Men at smitte kan skje ved at man tar på samme manualer, for eksempel, og så tar seg til ansiktet.

På de andre stedene hvor de smittede har oppholdt seg, er det derimot vanskelig å spore hvem som har vært i nærheten av en av de smittede.

– Smittevernsappen som Folkehelseinstituttet ikke bruker lenger, kunne kanskje fanget dette opp, sa Øygard til BT lørdag.

Søndag sier etatsdirektøren at det derfor er vanskelig å spore folk, med unntak av familie, venner og andre nærkontakter, samt personer som har trent samtidig med den smittede på treningssenteret.

– Vi holder på å ringe rundt nå, sier Øygard og legger til at det kommer til å ta tid.

– Jeg vet ikke om vi rekker å ringe alle i dag.

Ferier kan ryke

Dem kommunen kontakter, blir bedt om å teste seg og gå i karantene eller hjemmeisolering.

– De fleste tar det pent og forstår og synes det er bra de blitt gjort oppmerksomme på det, men det er noen som blir skuffet og lei seg. Og det kan være ferieplaner som kan gå i vasken, sier Øygard.

Hun sier videre at ikke alle er i Bergen lenger. De det gjelder må testes i den kommunen de oppholder seg.

Treningssentrene måtte holde stengt fra midten av mars til 15. juni på grunn av koronapandemien. Foto: Ørjan Deisz (illustrasjonsbilde/arkiv)

Foreløpig ingen nye smittede

Øygard sier videre at det foreløpig ikke er noen nye covid-19-positive i Bergen søndag.

– Det testes fortløpende. På Haukeland går maskinene utover kvelden, som vanlig, sier hun.

Tidligere har folk som ville testes blitt avviste på grunn av for stor pågang.

– Laboratoriene hadde ikke like stor kapasitet tidligere, men nå kan alle som ønsker det, bli testet.

Øygard legger til:

– Men hvis det er stor pågang, så må vi prioritere dem som har symptomer eller er i karantene.

De siste par ukene har antall personer som er testet for korona i Bergen økt.

– Det skyldes nok et forkjølelsesvirus som går, og at folk er flinke til å teste seg. Nå antar vi en enda større økning i folk som vil testes, sier Øygard.