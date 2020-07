Politiets Fellesforbund kraftig ut mot responstiden i politiet

Politiets Fellesforbund mener folk er blitt holdt for narr etter at regjeringen lovet mer nærpoliti for fem år siden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Politiets Fellesforbund mener folk er blitt holdt for narr etter at regjeringen lovet mer nærpoliti for fem år siden. Her tre politifolk som patruljerer gatene i Ski. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Publikum er blitt holdt for narr og ikke fått det de er blitt lovet, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund, til TV 2.

Etter innføringen av nærpolitireformen og lovnaden om mer nærpoliti, mener hun fasiten er en helt annen.

– Dessverre har det å bygge opp et mer robust beredskapspoliti og mer faglig dyktige politifolk gått på bekostning av nærpolitiet de ble lovet, sier hun.

– De har bevilget mer, både penger og ressurser. De har gått med til å bygge nasjonalt beredskapssenter, kjøpe tre helikoptre, bygge store, robuste operasjonssentraler, lage faglig sterke team når det gjelder etterforskning av vold og overgrep mot barn, datakriminalitet og så videre, sier hun.

Hun understreker at det koster mye penger, og at det har vært et etterslep i norsk politi over mange tiår som har kostet mye å ta igjen.

– Nå er de pengene brukt opp, og det vil koste store ressurser å få på plass det siste løftet om et godt forankret nærpoliti, sier hun og frykter «svenske tilstander» etter hvert.

I Justis- og beredskapsdepartementet peker man på at det er mer politi, men at det fortsatt er for få synlige politifolk i distriktene.