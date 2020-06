Mange tok et siste farvel med George Floyd

Tusenvis av mennesker tok mandag et siste farvel med den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd, som ble drept under en pågripelse i Minneapolis.

En jevn strøm av mennesker møtte mandag fram i Fountain of Praise-kirken i Houston, der 46-åringen George Floyd lå i åpen kiste. 1 av 3 AP / NTB scanpix

Floyds åpne gylne kiste står nå i Fountain of Praise-kirken i Houston, der 46-åringen hadde bodd mesteparten av livet. Mandag ble dørene i kirken åpnet, og en jevn strøm med mennesker kom for å vie ham den siste ære.

Floyd ble drept under en pågripelse i Minneapolis for to uker siden, noe som utløste opptøyer og massive protester mot politivold og rasisme, både i USA og en rekke andre land.

Flere av dem som møtte opp i kirken, bar T-skjorter med bilder av ansiktet hans, samt teksten «I can't breathe», jeg får ikke puste, noe han gjentatte ganger sa til politimannen som holdt kneet på halsen hans og holdt ham nede i 8 minutter og 46 sekunder.

Politimannen Derek Chauvin er siktet for forsettlig drap og sitter i varetekt i høysikkerhetsfengselet Oak Park Height i Minnesota. Mandag deltok han i et innledende rettsmøte via videolink fra fengselet.

Påtalemyndigheten skal nå ta stilling til om bevisene er tilstrekkelige for å tiltale Chauvin for forsettlig drap, slik påtalemyndigheten ønsker.

