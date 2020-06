Aftonbladet om Palme-saken: Politiet har drapsvåpenet

Ifølge Aftonbladet har den svenske regjeringen blitt orientert om at politiet har skytevåpenet som drepte statsminister Olof Palme.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En rød rose på graven til tidligere statsminister Olof Palme på Adolf Fredriks kirkegård i Stockholm. Palme ble skutt og drept på Sveavägen i Stockholm 28. februar 1986. Onsdag får verden trolig nye svar. Foto: Janerik Henriksson / TT / NTB scanpix

NTB

Onsdag skal svensk påtalemyndighet kunngjøre om etterforskningen skal henlegges eller om det skal reises tiltale.

Etter det Aftonbladet erfarer, så har etterforskningsledelsen allerede orientert regjeringen om at de har drapsvåpenet.

Avisen siterer kilder i regjeringspartiet Socialdemokraterna.

Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate 28. februar 1986.

Mulig død drapsmann

Det skal nå bare være timer igjen før mer enn 34 år med etterforskning skal gi verden svar. Sjefaktor Krister Petersson har tidligere sagt at han er optimistisk med tanke på å kunne presentere hvem som var ansvarlig for drapet på Palme, men ingen mistenkt er så langt navngitt.

Aftonbladet har tidligere meldt at gjerningsperson er død, og at det derfor ikke blir snakk om å tiltale noen for drapet.

Selv om det er en nå avdød person som presenteres, forventes det at påtalemyndigheten har tilstrekkelig bevis for å kunne reise tiltale, skulle det ha vært mulig å gjennomføre en rettssak.

Sørafrikansk tilknytning

Ifølge den britiske avisa The Guardian møtte de svenske Olof Palme-etterforskerne sørafrikansk etterretning 18. mars i Pretoria og fikk overlevert dokumenter med relevans for saken.

Det er uklart om saksdokumentene inneholder nye bevis, eller om det simpelthen dreier seg om å avslutte løse tråder i etterforskningen.

To hovedteorier i etterforskningen har vært at Palme ble skutt av en enslig drapsmann, muligens sint på Palmes sosialdemokratiske politikk, eller at den svenske statsministeren og apartheidmotstanderen var offer for et mer omfattende komplott som involverte det sørafrikanske apartheidregimet.