Babyer, mødre og sykepleiere drept i sykehusangrep i Kabul

To babyer er blant minst 13 drepte i sykehusangrep i Kabul, opplyser den afghanske regjeringen. Blant ofrene var også mødre og sykepleiere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Afghanske sikkerhetsstyrker ved sykehuset. Foto: AP / Rahmat Gul / NTB scanpix

NTB

Sykehuset ble tirsdag stormet av minst tre væpnede menn, og rett etterpå ble det meldt om to eksplosjoner. Sykehuset består blant annet av en døgnåpen barselklinikk som drives av Leger Uten Grenser.

Tidligere tirsdag ble det meldt at mange kvinner og spedbarn ble reddet ut av sykehuset av afghanske sikkerhetsstyrker.

En talsmann for innenriksdepartementet, Tareq Arian, sier at to spedbarn er blant de drepte.

– De døde inkluderer også mødre og sykepleiere, legger han til.

Over 100 mennesker, deriblant tre utlendinger, ble reddet ut av sikkerhetsstyrker. Redningsoperasjonen varte i flere timer.

Taliban avviser at opprørsgruppa står bak, og mistanken retter seg mot den ytterliggående sunnigruppa IS, som de siste årene har etablert seg i Afghanistan.

Sykehuset ligger i et område der det bor mange fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten, og IS har tidligere gjennomført en rekke angrep mot folkegruppen.