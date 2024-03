Moen hadde vært generalsekretær i Norsk trenerforening i 25 år da han gikk bort etter lengre tids kamp mot kreftsykdom. Han ble bare 58 år gammel.

Moen ble i mars i fjor tildelt Norges Fotballforbunds gullmerke av fotballpresident Lise Klaveness. Lørdag kveld fikk den avdøde sørlendingen en ny høythengende hedersbevisning.

Kniksens hederspris er den største fotballutmerkelsen i Norge. Den tildeles en person, eller et lag, som i et enkelt år eller over tid har gjort en særlig fortjenestefull innsats for norsk fotball. Norsk Toppfotball står bak.

– Teddy Moen var en ydmyk gigant, selve nestoren blant norske fotballtrenere. Gjennom 25 år ledet han Norsk Fotballtrenerforening, og i løpet av de årene bygget han opp det som i dag er kanskje Europas mest solide fotballtrenerforening, med over 3000 medlemmer, sier styreleder Cato Haug på vegne av juryen.

Arkitekt og ildsjel

Haug kaller videre den avdøde prisvinneren en fagmann og innovatør som viste den samme nysgjerrigheten og respekten overfor alle han møtte.

– Alle elsket Teddy, og hans innsats og betydning for den norske trenerstanden kan ikke overvurderes, sier styrelederen.

Teddy Moen ble en av norsk elitefotballs yngste trenere da han i 1996 ledet Start som 30-åring. Han tok da over etter profilen Steve Perryman.

I stedet for å fortsette karrieren på sidelinjen, viet han livet til å jobbe for og med trenerne i norsk fotball.

Han var blant annet arkitekten og ildsjelen bak Norsk Toppfotballs prosjekt i Kenya. Det har som mål å utdanne flere, bedre og enda mer inspirerende fotballtrenere i Mathare-slummen i utkanten av Nairobi.

Arven lever videre

– Teddy er borte, men arven hans lever videre på treningsfeltene over hele Norge – hver dag, hele året. Med sin brennende kjærlighet for fotballen og felleskapet, satte han spor som aldri vil forsvinne, sier Cato Haug.

– Han er en svært verdig vinner av Kniksens hederspris, og det er trist at han ikke fikk oppleve å motta prisen, legger han til.

Enken Marianne Moen mottok prisen på vegne av sin avdøde ektemann under lørdagens offisielle middag i forbindelse med fotballtinget.

Moen var for øvrig også spillerutvikler i Telemark fotballkrets og assistenttrener i Odd.

Moen var svært åpen om sin kreftdiagnose, og snakket i flere artikler og podkaster om den uhelbredelige sykdommen han fikk i 2017.