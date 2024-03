– I april våkner insektene til liv og i oktober går de i dvale. Naturen yrer av liv denne delen av året, og derfor har vi valgt denne perioden for å teste ut tiltak, sier rådgiver Erling Fjeldaas i Statens vegvesen i en pressemelding.

Lysslukkingen er et pilotprosjekt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, og målet er å redusere veibelysningens negative effekt på naturen.

Insekter blir, ifølge en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi, negativt påvirket av veibelysning. Lysene fører blant annet til at noen insekter ikke ser himmellegemer som de er avhengige av for å orientere seg.

Veistrekningene som er valgt ut til prosjektet er E18 mellom Sannidal og Østerholt sør i Telemark, Rv15 fra Bismo sentrum til Storøye i Skjåk kommune i Innlandet, R9 fra Homstean til Skarpengland i Vennesla i Agder, og Fv2962 fra Skykrysset til Gamle Solum kontrollstasjon i Larvik.

Lysene skal i perioden slukkes fra midnatt til klokken 5, og det er satt opp informasjonsskilt som varsler trafikantene om nattslukkingen.

– Veistrekningene er valgt fordi veilyset på disse har antatt høy negativ effekt på naturen, forklarer Fjeldaas, og legger til at trafikksikkerhetsrevisorer i Vegvesenet har bistått i arbeidet med å velge ut strekningene.