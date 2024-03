Sørafrikanske Tyla var klar for å legge ut på en omfattende verdensturné med start i mars. Den skulle blant annet skulle tatt henne til Oslo 21. mars – med en rekke opptredener i USA til og med mai måned, blant annet på Coachella.

Men 7. mars la en nedbrutt Tyla ut en melding på Instagram og meldte at hele verdensturneen måtte avlyses av helseårsaker. Hun slet med en gammel skade og å opptre ville sette hennes fremtidige helsetilstand i fare.

Hun lovet at hun ville komme sterkere tilbake til sommeren, og mandag kunne Palmesus-festivalen i Kristiansand røpe at Tyla skal opptre der første helgen i juli. Dette blir Tylas debut i Norge, og ifølge festivalens pressemelding også hennes eneste her til lands i 2024.

– Hun avlyste turneen på grunn av et medisinsk inngrep, men hun blir klar igjen til sommeren, sier Ketil Børstein Stensrud, kommersiell direktør i Palmesus, til NTB, mens festivalens daglige leder Leif Fosselie opplyser at Tyla har blant de mest ønskede artistene fra publikums side.

Tyla fikk en knallstart på artistkarrieren med hitlåten «Water». Den gikk inn på topplistene i 16 land, inklusive i USA, og satte ny rekord for antall Spotify-avspillinger fra en afrikansk artist. Hun bruker Tiktok aktivt for å fremme sin blanding av R&B, afrobeats og pop, og slipper sitt selvtitulerte debutalbum 22. mars.

På Grammy-prisutdelingen i februar vant hun den nyopprettede prisen for beste afrikanske musikkopptreden. På talkshowet hun nylig gjestet, uttalte 22 år gamle Tyla uten blygsel, ifølge festivalens pressemelding:

– Jeg ser meg selv på de største scenene, vinne en Grammy, samarbeide med Drake og Rihanna. Jeg husker bare når jeg var veldig ung så disse menneskene på TV og jeg vil elske å være den personen for andre unge mennesker, spesielt fra Afrika. Jeg vil være et eksempel på at det kan skje oss.