Da den tidligere kultur- og likestillingsministeren fredag fikk en telefon fra Økokrim om at hun var under etterforskning, hadde etterforskningen pågått i godt over tre måneder, skriver Dagsavisen.

Trettebergstuen bekrefter overfor avisen at hun fikk telefonen fra Økokrim en time før de gikk ut i pressen med opplysninger om hennes sak. Hun ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer nå.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier at det generelt er slik at en person med mistenktstatus ikke underrettes om at en etterforskning er iverksatt, av hensyn til etterforskningen.

Han sier grunnen til at Økokrim gikk ut i pressen forrige uke, var at både Dagens Næringsliv (DN) og Hamar Arbeiderblad stilte spørsmål om saken - og at de ønsket å forberede henne på at dette nå ville bli offentlig kjent.

– Jeg har allerede lagt alle kort på bordet og har aldri hatt intensjon om å utnevne noen jeg er inhabil overfor. Men jeg tar til etterretning at Økokrim vil gå igjennom saken, og jeg skal selvfølgelig svare på alle spørsmål de måtte ha, sa Trettebergstuen til Dagbladet da saken ble kjent.

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister i juni i fjor etter at hun hadde brutt habilitetsreglene.