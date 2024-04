Alle innganger til Stortinget er stengt, og det er tungt bevæpnet politi utenfor. Trafikken i området rundt bygget i Oslo sentrum er sperret.

– PST er kjent med situasjonen. Vi jobber nå sammen med Oslo politidistrikt for å få avklart dette her, og vi bistår politiet ved behov, sier Eirik Veum, seniorrådgiver i PST.

Litt etter 10.30 fikk publikum beskjed om å forlate salen, ifølge Dagbladet.

– Politiet har mottatt en trussel mot Stortinget, dette er en trussel vi reagerer på. Vi vil komme tilbake med ytterligere opplysninger når dette foreligger. I denne forbindelse vil det være synlig politi i området, opplyser politiet i Oslo til pressen.

Det er sendt en SMS fra administrasjonen til ansatte på Stortinget der de opplyser om situasjonen.

Stortingets spontanspørretime går som vanlig, og blir strømmet på Stortingets nettsider.

– Litt skummelt

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), stortingsrepresentant fra Agder, er blant dem som nå ikke kommer seg ut av Stortinget.

– Jeg skulle ut i et møte, men det ble det jo da ikke noe av. Vet jo ikke hvor lenge dette varer. Politiet er på plass, så jeg antar at de har kontroll på situasjonen, sier hun til Fædrelandsvennen.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) er blant representantene fra Agder som nå er låst inne på Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun sier at de på Venstres kontor forholder seg rolige og jobber som normalt.

– Det er jo litt skummelt. Vi har bare fått melding om at inngangen er sperret. Vi vet ikke noe mer vi som er her inne. Satser på at det går bra, sier hun.