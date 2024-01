Det blir også unntak for noen barn i skolebygningene på Rykene skole og Strømmen skole.

– Det blir mulighet for undervisning på to skoler for første til tredje klasse for barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber, sier ordfører Robert Cornels Nordli.

En skole holdes også åpen for barn med spesielle behov. Eller blir alt stengt.

– Vi mener det er uforsvarlig å la barna gå til skolen på grunn av all snøen på gang- og sykkelveiene, sier ordføreren.

Åpne barnehager

Alle de kommunale barnehagene holdes åpne, også her fordi mange av foreldrene har samfunnskritiske jobber.

Allerede i dag har SFO og flere barnehager vært stengt for å kunne prioritere brøyting av viktige veier.

Ordfører Robert Cornels Nordli sier hjemmesykepleien har store problemer med å komme seg fram, men at det så langt ikke er meldt om fare for liv og helse. Han roser innbyggerne i byen.

– De viser hva gode naboer er. Naboer hjelper hverandre med å få vekk snø og handle dagligvarer, sier han.

Gratis parkering

Han retter også en tor takk til brøytemannskapene og strømselskapet Glitre Nett. Nå er bare 200 husstander uten strøm i kommunen.

– Kriseledelsen gjør fortløpende vurderinger for å prøve å ivareta liv og helse, det blir noen vanskelige vurderinger fremover, sier han.

Også idrettshallene skal holdes stengt onsdag. To parkeringshus er åpnet for gratis parkering for å unngå fastkjørte biler som hindrer brøyting. Snøen skal fortsette å lave ned, og det regnes med store forsinkelser på veiene både i dag og i morgen – minst.