Tilstanden til mannen er foreløpig ukjent, men politiet beskriver hendelsen som alvorlig.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.48 og nødetatene rykket ut med luftambulanse og redningshelikopter.

Operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt sier at politiet ble varslet om et stort hull i isen og at noen kan ha falt i vannet. Senere oppdaget politiet maskinen på mellom fire og fem meters dyp.

Klokken 16.22 kom dykkere som brakte mannen på land. Han fikk så behandling av helsepersonell på stedet.