Humring på folkemøtet da Erna Solberg kommenterte one-night-stand

– Jeg har ikke snakket om one-night-stands, det er helseministeren. Jeg tror lange, trygge forhold er bedre, sa statsministeren til latter i salen.

Solberg og Jonas Gahr Støre diskuterte koronahåndtering under første duell i NRKs folkemøte.

Solberg ble utfordret på regjeringens kommunikasjonsstrategi de siste ukene og om de har vært flinke nok til å få fram budskapet. Støre mente regjeringen har snakket for mye om at tiden snart er inne for dansing og kos.

– Det blir et inntrykk av at vi har kommet lenger mot målet enn vi er. Det er farlig, sa han.

Utsagn om at vi går mot en mer normal hverdag, handlet om tiden når 90 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert, parerte Solberg.

Hun vedgikk likevel at det har vært en forvirrende situasjon den siste tiden.

– Grønt nivå har vært for kaotisk, og testsystemene har ikke fungert godt nok. Det tar vi selvkritikk på, sa hun.