Misfornøyd innbygger kuppet snorklipping i Arendal

– Jeg gjør dette fordi det er skattebetalernes og innbyggernes penger som er brukt på dette her. Er det meningen at vi skal betale for feilslått økonomisk styring? sier snorklipper Leif Kydland til Agderposten.

Den 60 meter høye glassheisen på Fløyheia skulle opprinnelig koste 50 millioner kroner, men prisen endte på 100 millioner kroner. Utgiftene til Arendal kommune i prosjektet økte fra 10 til 46 millioner kroner.

Ordføreren ønsker ikke å bruke særlig energi på opptredenen til Kydland.

– Nei, det får bare være. Det får være opp til den personen. Vi har fått åpnet som vi skal og det er det viktigste, sier Nordli.