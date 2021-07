Nakstad tror på en bedre høst i år

Nakstad tror at eventuelle smitteutbrudd her til lands vil få mindre konsekvenser enn i land med lavere vaksinedekning, og peker på blant annet at antallet sykehusinnleggelser har holdt seg lave.

– Det ser ut som det blir en bedre høst enn det var i fjor, og det tror jeg vi skal være glade for, sier han til VG.

Nakstad mener at Norge ligger an til å bli et av landene i verden med best befolkningsimmunitet mot koronaviruset, ettersom det er såpass stor oppslutning rundt vaksinen.

I juni opplyste Folkehelseinstituttet at over 90 prosent av nordmenn takker ja til vaksinetilbudet.

– Det gjør jo at konsekvensene av eventuelle smitteutbrudd i høst vil bli langt mindre i Norge enn i land som har en liten vaksinedekning, så vi har mange fordeler, sier han.

Samtidig oppfordrer han fullvaksinerte til å fortsatt være forsiktige, om ikke med tanke på seg selv, så med tanke på andre. Selv om man er godt beskyttet mot å bli alvorlig syk selv, så er det andre som ikke er det.

– Også de som faktisk ikke kan ta vaksine, sier han.