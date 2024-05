Dietrichson la ned påstand om frifinnelse i Oslo tingrett onsdag ettermiddag – subsidiært at Matapour behandles på mildest mulig måte. Den siste delen innebærer at forsvareren ber om at Matapour får mildest mulig straff, i tilfelle retten finner ham skyldig.

Forsvareren ba dessuten om at Matapour uansett må frifinnes for den delen av forholdet som han mener ble framprovosert av Etterretningstjenestens hemmelige agent – enten det er hele handlingen natt til 25. juni 2022 eller den delen som omfatter terrorhensikt.