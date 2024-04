Kinofilmen «Den stygge stesøsteren» byr på Lea Myren i tittelrollen og kinodebuten. Hun er kjent fra TV-serier som «Jenter», «Familien Lykke» og snart med hovedrolle i andre runde «Kids in Crime» – i tittelrollen.

Motspillere er Thea Sofie Loch Næss som Askepott og Ane Dahl Torp som stemoren.

«Den stygge stesøsteren» beskrives som en blanding av horror og komedie, og er debutfilmen til Emilie Blichfeldt – som identifiserte seg mer med stesøsteren enn med Askepott da hun gjenoppdaget Brødrene Grimms versjon av folkeeventyret.

– Der stesøsteren kutter av seg tærne for å få skoen til å passe, identifiserte jeg meg umiddelbart med henne. Det er på høy tid at historien om den stygge stesøsteren løftes fram fra Askepotts skygge, sier langfilmdebutanten.

Hun lover en film som først lurer publikum i en «jente-som-drømmer-om-prinsen»-fantasi, før den tar «en heftig u-sving og blir noe helt annet». Blichfeldt har tidligere vunnet filmkritikerprisen i Grimstad for kortfilmen «How Do You Like My Hair» og deltatt på flere filmfestivaler med eksamensfilmen «Saras intime betroelser».

Nå har hun erfarne Maria Ekerhovd i Mer Film som produsent, og med internasjonale samprodusenter som Zentropa Sweden, danske Motor Films og polske Lava Films.

For det er internasjonale ambisjoner bak satsingen på «Den stygge stesøsteren», som salgsagenten Memento Internationals skal vise fram for kjøpere under årets Cannes-festival i mai.

Kinogjengerne må imidlertid vente på å se stesøsterens revansje til 2025, ifølge pressemeldingen.