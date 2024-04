Rapporten er utarbeidet av Nansensenteret og Norsk Klimaservicesenter på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Den beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten mot midten og slutten av dette århundret, og videre mot år 2300.

– Rapporten viser nok en alvorlig utfordring ved klimaendringene. Havet kommer til å stige når temperaturen i verden øker. Når det kombineres med stormflo og bølgepåvirkning, kan det få betydelige konsekvenser langs vår langstrakte kyst. Flere områder kan bli liggende under vann – periodevis eller permanent – i fremtiden. Det må vi ta høyde for i planlegging av arealbruk og forsøke å forebygge alvorlig konsekvenser, sier Miljødirektoratet-sjef Ellen Hambro.

Deler av Norge under vann

Rapportens tall over havnivåstigning er basert på ferske tall fra FNs sjette hovedrapport, som kom i mars i fjor. Tallene er deretter blitt skreddersydd til norske områder.

Hvor mye havet stiger vil variere mellom ulike deler av norskekysten. Det er fordi landhevingen, altså hvor mye landjorden hever seg med flere millimeter årlig i forhold til havet, er ulik rundt om i landet.

– Havnivået stiger raskest langs kysten på Sørlandet og Vestlandet og utenfor Nord-Norge, fordi landet i disse områdene hever seg langsommere enn rundt Oslofjorden og i Midt-Norge, skriver Miljødirektoratet.

De understreker at selv om det kan høres udramatisk ut med noen titalls centimeters stigning, vil en slik endring gi økt risiko for oversvømmelser fra havet.

– På lang sikt vil deler av Norge bli stående under vann som følge av havnivåstigning, påpekes det.

– Falsk trygghetsfølelse

Norge har generelt en bratt og steinete kyst, noe som historisk sett har ført til et stabilt havnivå, ifølge direktoratet.

– I motsetning til mange andre kystnasjoner, har derfor Norge til nå ikke erfart konsekvensene av havnivåstigning. Faren er at dette kan skape en falsk trygghetsfølelse, der den langsiktige risikoen ikke er tilstrekkelig forstått eller til og med ignorert, heter det i rapporten.

Formålet med rapporten er å gi et kunnskapsgrunnlag for politikere og beslutningstakere som arbeider med utslippsreduserende tiltak og tilpasningsstrategier for kystplanlegging i Norge.

– Det er betydelig usikkerhet om utfallet. Hvor mye havet vil stige avhenger i stor grad av hvor godt verden lykkes med å kutte klimagassutslippene. Samtidig som vi forbereder oss på det som kommer må alle land derfor jobbe knallhardt for å unngå de aller mest dramatiske konsekvensene som vil ramme generasjonene som kommer etter oss, sier Hambro.