Over 100 husstander uten strøm i Agder

AGDER: – Vi har jobbet for fullt hele natta med å rette feilene, sier presseansvarlig i Agder Energi, Nils Tore Augland.

Kllokka halv åtte tirsdag morgen var 117 strømkunder uten strøm.

Montørstyrken til Agder Energi ble varslet i går på grunn av det meldte uværet. De sto parate og var i beredskap da det voldsomme regnet med lyn og torden slo inn over Agder.

Over 6000 berørt

– På det meste var 6 000 kunder berørt, men nå har det roet seg. Nå jobber vi med å få strømmene tilbake til de siste kundene som er strømløse, sier Augland til Fædrelandsvennen.

Strømbruddene skyldes kraftig regn med lyn og torden over store deler av Sør-Norge.

Fra mandag klokken 18 til tirsdag morgen er det registrert nesten 10.000 lynnedslag på Sør- og Østlandet, ifølge lynregistreringen fra Meteorologisk institutt.

Forberedt på mer uvær

De fleste lynene ble registrert i Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud.

– Det ble strømbrudd over et stor geografisk område; helt fra rundt Lindesnes til forbi Arendal, så montørstyrken har jobbet bredt. Uværet skal fortsette i dag, men i morgentimene har jeg ikke full oversikt over om det blir et like ille tordenvær som i går. Vi skal ha et statusmøte litt ut på formiddagen, sier presseansvarlig i Agder Energi, Nils Tore Augland.