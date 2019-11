Flere knivstukket på London Bridge – mann skutt av politiet

Det var ved 14-tiden lokal tid at politiet fikk melding om en knivhendelse på London Bridge, og nødetatene rykket ut til stedet.

Ved 16-tiden bekrefter Metropolitan Police på Twitter at flere personer er knivstukket.

Omstendighetene rundt hendelsen er foreløpig uklare. Det er ikke kjent hvor mange som er såret, eller tilstanden deres.

Melding om slåssing

En BBC -journalist på stedet sier han så en gruppe menn som slåss på broen, at politiet kom til stedet, og at det ble avfyrt skudd. Bilder og video viser en rekke politibiler på broen, som er sperret av. Også ambulanser er på stedet.

Politiet ber folk i området om å følge instruksjoner fra politi på stedet. Undergrunnsstasjonen ved London Bridge er stengt.

Holdes oppdatert

London-ordfører Sadiq Khan skriver i en Twitter -melding at han er i tett kontakt med politiet i forbindelse med hendelsen.

Storbritannias statsminister Boris Johnson takker politiet og nødetatene for rask utrykning og skriver i en uttalelse på Twitter at han får oppdateringer fra politiet om situasjonen.

En kilde i Downing Street opplyser til The Guardian at statsministeren er på vei tilbake til nummer 10 for å få ytterligere oppdateringer om hendelsen.

Det er ikke første gang det skjer alvorlige hendelser på London Bridge. I 2017 ble sju mennesker drept og mange skadd da en varebil kjørte inn i en folkemengde på broen, før tre menn deretter gikk til angrep med kniv.