Internasjonal etterforskning etter funn av 39 døde i England

Politiet i Nord-Irland gjennomsøkte natt til onsdag to hus som knyttes til sjåføren av lastebilen, en 25 år gammel mann fra Portadown i Nord-Irland. Mannen ble pågrepet etter det grufulle funnet i en lastebilkonteiner på et industriområde i Grays i Essex, øst for London. Han er siktet for drap.

Det er mistanke om at de 39 døde i forbindelse med menneskesmugling, men de er ikke identifisert, og politiet i flere land jobber med å pusle sammen reiseruta de har tatt og hvem som står bak.

Politiet tror at selve trekkvognen på lastebilen har kommet til England fra Irland eller Nord-Irland, mens lastevognen, eller konteineren, kom til havnen i Purfleet i England med en ferje fra Zeebrugge i Belgia rett før midnatt tirsdag kveld.

Belgisk påtalemyndighet opplyser at de etterforsker saken, melder BBC.

– Vi aner ikke hvor lenge den var i Belgia. Det kan være timer eller dager, sier påtalemyndighetens talsmann Eric Van Duyse.

Trekkvognen på lastebilen er registrert i Bulgaria av et selskap som er eid av en irsk kvinne, opplyser Bulgarias utenriksdepartement. Men vognen skal ikke ha kjørt inn i Bulgaria siden 2017.

Irsk politi forsøker å finne ut om irer som eide et nå nedlagt transportfirma, også har opprettet et selskap i Bulgaria, som igjen kan ha hyrt inn sjåføren som nå er pågrepet, skriver Irish Times.

Lastebilen med de døde er flyttet til havna Tilbury, der politiet sier vil arbeide med å håndtere ofrene på en verdig måte og identifisere dem, skriver den lokale nettavisen Echo.