Flyplassen på Gran Canaria åpnet igjen

Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen. Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt.

Et fly står parkert på rullebanen på flyplassen i Las Palmas på Gran Canaria under sandstormen lørdag. Foto: Foto: Borja Suárez / Reuters / NTB scanpix

NTB

Flyplassene ble stengt lørdag på grunn av en sandstorm, og en ny sandstorm feide over Gran Canaria søndag.

Over 2.000 nordmenn er værfaste på Kanariøyene, ifølge NRK.

Til sammen ble åtte flyplasser på øygruppen stengt. Flyplassoperatøren Aena opplyser at 822 flygninger så langt er påvirket.

Det er likevel uklart når værfaste nordmenn får reise hjem igjen. Aena oppfordrer passasjerene til å sjekke med flyselskapene om status for flygningene deres.

Tidligst mandag morgen

SAS og Norwegian har kansellert alle avganger til og fra ferieøya.

– Flyene går tidligst i morgen, opplyste pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB søndag kveld.

Selv om været skulle bli bedre, er det mye som må på plass før flyene kan ta av. Blant annet må flyene gjennom en teknisk sjekk før avgang.

Sju av flyene til SAS ble rammet av sandstormen lørdag. Tre av dem skulle til Norge med til sammen rundt 540 passasjerer som nå ikke kommer seg noen vei.

Frykter ny stenging

Norwegian opplyser at de har kansellert i alt ti skandinaviske avganger som skulle til og fra Gran Canaria og Tenerife søndag. Flyene har plass til rundt 180 passasjerer og var fullbooket.

Flyselskapet pekte søndag på at flyplassene kunne bli stengt på kort varsel, og det er høy risiko for at fly som er i luften, må omdirigeres til andre steder.

– Vi vil ikke risikere at våre passasjerer blir sittende fast på andre steder enn sitt reisemål, sa presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian.