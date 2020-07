Mann tiltalt for å ha bestilt direktesendte overgrep på nett

En 32 år gammel mann erkjenner delvis skyld i å ha bestilt og sett seksuelle overgrep mot barn helt ned i seksårsalderen. I august kommer saken for retten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken skal opp i Aust-Agder tingrett 24. august. Foto: Tor Erik Schrøder / Scanpix

NTB

– Dette er en omfattende og alvorlig sak. Her er det snakk om medvirkning til overgrep mot små barn, sier statsadvokat Beate Rullestad-Jansen til NRK.

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at mannen i perioden fra 2013 til 2016 bestilte minst åtte overgrep mot barn på Filippinene. Den yngste av dem var seks år gammel, den eldste 14 år. 32-åringen fra Agder er også tiltalt for minst 14 forsøk på overgrep over nett. Disse overgrepene ble ikke fullført. Her var enkelte barn bare fire år.

Mannen har i avhør med politiet erkjent flere av forholdene. Hans forsvarer, advokat Cecilie Lyng, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Aust-Agder tingrett har satt av ti dager til saken, som kommer opp for retten 24. august. Strafferammen er opptil 21 års fengsel.

Saken mot mannen har ført til etterforskning av minst 20 andre personer over hele landet. Mennene har chattet og delt overgrepsmateriale.

– Mange av disse er identifisert. Sakene er sendt til politiet hvor de bor. Det er opp til lokalt politi hvordan sakene tas videre, opplyser Jenssen.