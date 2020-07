Politiet etterforsker Sandefjord-brannen som mordbrann

Det brant ved huset til ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) i Sandefjord natt til søndag. Politiet mener huset kunne blitt overtent.

fullscreen next Krimteknikere jobber i området rundt huset til Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch. Natt til søndag skal noen ha forsøkt å tenne på huset. 1 av 3 Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NTB

– Fornærmede er blitt avhørt. Vi har ingen konkrete mistenkte og er ferdige på åstedet, sier etterforskningsleder Kari Synnøve Andersen til NTB.

Klokka 1.46 natt til søndag fikk politiet melding om at noen hadde forsøkt å tenne på noe mellom en garasje og et hus i Sandefjord. Det dreide seg om huset til ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Politiet etterforsker saken som forsøk på mordbrann.

– Politiet kommer dit og kjenner en klar lukt av bensin på stedet. Vi ser også noen flammer i grusen på utsiden av huset, men det er ikke store skader på husveggen, sier Andersen til TV 2.

Hun mener utfallet av brannen kunne vært langt verre.

– Brannen har ikke fått tak under plankene, men hadde den blitt stående, så hadde hele huset tatt fyr.

Kjente lukten av bensin

Gleditsch forteller til VG at han kom hjem i drosje mellom klokken 1.30 og 2 natt til søndag. Da han satt i drosjen, så han at det brant mellom garasjen og huset.

– Vi kjente at det luktet bensin, så vi ringte politiet med en gang, og de kom raskt, forteller han.

Ordføreren slukket selv brannen, og forteller at det ser ut som det har blitt helt bensin oppetter veggen og langs bakken. Det var ingen personer i huset da brannen startet, men det var en hund innendørs.

– Det er skremmende. Jeg føler litt på det, og jeg har ikke sovet så godt i natt, sier han.

Hærverk

Til NRK forteller ordføreren at han har vært utsatt for ulike påfunn tidligere, og han tviler derfor på at nattens hendelse er tilfeldig.

– Det har vært andre hendelser, ikke av den karakteren, men det har vært hærverk, tyveri og andre ting, forteller han.

Etterforskningsleder Andersen sier at politiet ikke setter brannen i sammenheng med tidligere hendelser.

– Ikke foreløpig, sier hun.