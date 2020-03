Hytteeiere krever at hytteforbudet endres til påske

Et totalforbud mot å være på hytta er unødvendig, mener Norsk Hyttelag som ønsker seg en regelendring før påske.

Norsk Hyttelag kaller regjeringens hytteforbud unødvendig inngripende og krever at det endres før påske. Foto: Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

NTB

– Et totalforbud mot å være på hytta er unødvendig inngripende. Vi krever at karantene­forskriften endres, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

Regjeringen forbød torsdag å overnatte på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Brudd på forbudet kan straffes med bøter eller fengsel.

Kun forbud mot overnatting

Ordlyden i hytteforbudet ble endret torsdag kveld. Den endelige forskriften sier at det er forbudt å overnatte på en fritidseiendom som ligger utenfor hjemkommunen, skriver Rett24.

Det betyr at det ikke er straffbart å besøke fritidseiendommer på dagtid. Forskriften gjelder fram til 3. april, altså til påskeferien.

Norsk Hyttelag, som har rundt 10.000 medlemmer, krever at forbudet utformes på nytt innen påske, slik at det bare omfatter hytteopphold som faktisk medfører økt smitterisiko.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det om lag 440.000 fritidsboliger i Norge. Mange av disse har flere eiere.

– Ingen skille mellom små og store kommuner

Bringsvor peker på at dagens forskrift gjør det forbudt for folk fra Lillehammer å dra på hytta på Sjusjøen, mens det er greit om de har hytte på Nordseter.

– Det skilles ikke mellom små, sårbare hyttekommuner og bykommuner med stor helårsbefolkning og eget sykehus, sier han.

Han sier også at det kommunale helsevesenet må være tilpasset antall hytter og mener det ansvaret var noe kommunen påtok seg da de tegnet hyttene inn i sine reguleringsplaner.

– Risikoen ved å reise på hytta i påsken vil være lavere for flere av oss enn den var for bare en eller to uker siden. Svært mange av landets hyttekommuner vil være i god stand til å ta imot friske hyttegjester som kommer rett fra karantene, sier Bringsvor.