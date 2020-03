280 Ullevål-ansatte i karantene

Det er ingen nye smittetilfeller blant ansatte ved Oslo universitetssykehus. Totalt 280 ansatte er i karantene.

Sykehusdriften er ikke er redusert ved andre avdelinger enn øyeavdelingen. Bildet viser Oslo universitetssykehus' administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og medisinsk direktør Hilde Myhren under en pressekonferanse tirsdag. 1 av 2 Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Alle skjønner at det begynner å bli et betydelig antall av viktig personell for oss som nå er i karantene, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Av alle som er i karantene, er 130 fra den virusrammede øyeavdelingen, opplyste Bjørnbeth. I tillegg til 280 ansatte er 27 studenter som har hatt utdanning ved øyeavdelingen, satt i karantene.

Også rundt 80 pasienter som har vært innlagt på øyeavdelingen, må være i karantene. Sykehuset tar fortløpende kontakt med disse pasientene.

Seks ansatte var tirsdag ettermiddag bekreftet smittet, alle ved øyeavdelingen. Tallet er det samme som tirsdag morgen.

Totalt 150 ansatte har testet negativt. 115 av disse er ansatte ved øyeavdelingen.

Øyeavdelingen har denne uken avlyst all behandling av pasienter, bortsett fra øyeblikkelig hjelp og noe annen aktivitet, for å minske smittefaren. Bjørnbeth opplyste at driften ikke er redusert ved andre avdelinger.

Tirsdag var totalt 32 personer smittet av koronaviruset i Norge.