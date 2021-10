– Når det gjelder våpen, har vi tidligere gått ut med at det er benyttet pil og bue. De andre våpnene som har vært benyttet, er stikkvåpen. Vi ønsker ikke å gå ut med hva slags type stikkvåpen det er av hensyn til at ikke alle vitner på åstedet er avhørt, sa politiinspektør Per Thomas Omholt på en pressebrifing mandag.

Fem personer ble drept og tre skadd i angrepet på Kongsberg onsdag i forrige uke. Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for drapene. Han har erkjent de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

– Når det gjelder fornærmede, vil dette komme opp i et tosifret antall, sa politiinspektøren.

Spørsmålet nå er hva de har vært utsatt for i henhold til straffeloven.