Natt til torsdag passerte oljeprisen 100 dollar for første gang siden 2014. Den har ved 10-tiden torsdag formiddag økt med 6 prosent fra dagen før og nordsjøolje omsettes for 105 dollar fatet.

Enda større vekst er det for gassprisen: den har økt med 50–60 prosent den siste uka, forteller kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight til NTB. Det får kjapt innflytelse på det norske kraftmarkedet.

– Bare fra i går til i dag vil jeg tippe at vi snakker om 20–25 øre per KWT kraftprisoppgang oppgang i Sør-Norge for resten av 2022 – under forutsetning av at gasspris-oppgangen varer, sier Botnen.

Prisen svinger imidlertid veldig torsdag morgen – i løpet av to-tre timers trading har oppgangen vært mellom 15 og 35 prosent. Klokken 10.30 er prisene opp 32 prosent fra onsdag.

Invasjon og vindstans gir økning

– Neste uke blir det dobbelt opp med endringer for både tyske og sørnorske kraftpriser. Gassprisen går opp, og vinden går ned. Det blir en sterk totaleffekt for Tyskland, som kan forplante seg ganske mye til Sør-Norge, sier Botnen.

Han anslår at tyskerne må regne med 90 prosent prisøkning neste uke. I Sør-Norge skulle kraftprisen for neste uke øk med15 prosent, men det var før den siste prisøkningen på gass. Nå anslår Botnen en vekst på 25 prosent, opp til en pris på 145 øre per kWt neste uke.

Uavklart situasjon

På starten av handelsdagen torsdag er det knapt noen handel i markedet – avstanden mellom kjøper og selgers prisantydning er for stor, sier Botnen.

Det er foreløpig veldig uklart hva den reelle gassprisen blir i tiden fremover. Botnen påpeker at det ikke har skjedd noe «på bakken» ennå – gasstilførselen til Europa er foreløpig ganske uendret.

– Det er bare en risikopremie som bygger seg opp nå. Det er ingen betydelige endringer i den russiske gassflyten til Europa denne uken, men den kan selvsagt endre seg fort, sier Botnen.

Russland står for 40 prosent av gassen og 25 prosent av oljen som Europa importerer. Botnen «tør ikke svare på» hva en stans i russisk energitilførsel i Europa vil medføre.

– Det er en tilstand som aldri har inntruffet i moderne tid, så det er vanskelig å svare på. Det vil nok bli en panikkreaksjon i de europeiske gass- og kraftmarkedene hvis det skulle skje.

Meget krevende å kompensere for russisk gass

Samtidig som gassprisen vokser har oljeprisen også tatt seg opp til gamle høyder.

– Det er klart det er vanskelig å si hvor høyt oljeprisen kan gå. Dersom det blir sanksjoner på olje- og gasseksporten til Russland er det ikke godt å si hvor prisen kan lande i perioder, sier analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

Russland eksporterer mer enn det dobbelte av hva Norge produserer, om lag 4 millioner fat daglig. Dersom russisk olje forsvinner påpeker Guldbrandsøy at OPEC-landene kan oppskalere produksjonen.

Russland produserer omtrent like mye gass som Norge. Et eventuelt fravær av russisk gass blir meget vanskelig å kompensere for, mener Guldbrandsøy – europeiske gasslagre er allerede lave.

– I verste fall må vi bruke mindre energi, sier Guldbrandsøy.

Han mener det imidlertid vil ta litt tid før den økte oljeprisen gir lignende utslag på pumpeprisen.

– En ser mindre effekt på bensinprisen enn på oljeprisen. Det har med skatt og avgifter, som er en stor del av bensinprisen, å gjøre, men den vil også påvirkes av hvor mye olje som er på oljelagrene i Europa.