– Politiet fikk melding om hunder på adressen som hadde «hylt» i to døgn. Melder var bekymret for at hundene og andre dyr på adressen ikke hadde hatt tilsyn på flere dager, sier Anita Tangen, fungerende leder av etterforskningsseksjonen i Ullensaker lensmannsdistrikt, til avisen.

Eieren av dyrene var ikke hjemme da politiet tok seg inn i boligen lørdag kveld. Politiet fikk bistand fra Mattilsynet og veterinær.

– De levde under forhold som ikke er verdige for dyr, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

– Totalt var det cirka 40 katter, tre hunder og sju kyllinger, sier Anita Tangen.

Hun forteller at de fleste dyrene var i bur eller innestengt på rom i huset.

– De hadde ikke tilgang på vann, og flere av kattene hadde sår i ansiktet og rennende øyne med puss.

I påvente av at Mattilsynet skal avgjøre om dyrene skal omplasseres permanent, er dyrene er tatt i midlertidig forvaring av politiet, sier Tangen. Saken etterforskes av det lokale politiet.