Tirsdag starter rettssaken mot Hege Haukeland Liadal (Ap) i Oslo tingrett. Politikeren fra Rogaland er tiltalt for grovt bedrageri etter avsløring i Aftenposten i 2019 viste at hun som stortingsrepresentant hadde levert falske reiseregninger til Stortinget.

Ifølge tiltalen, som omfatter 61 slike forhold, skal Liadal fra 2016 til 2018 ha begått grovt bedrageri av 118.000 kroner. Det var Stortinget som anmeldte Liadal etter avisartikkelen.

Liadal har innrømmet at hun har gjort feil og dummet seg ut, men vil ikke erkjenne straffskyld når saken starter. Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

– Hun erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier advokat Erik Lea, som forsvarer Liadal, til NTB.

-Dummet meg ut

Rettssaken starter i Oslo tingrett tirsdag 2. november hvor det er satt av hele 32 rettsdager til behandling av saken. Etter tingrettens tidsplan skal ikke saken tas opp til doms før 15. desember.

I forrige uke uttalte Liadal til lokalavisen Haugesunds Avis at hun hadde dummet seg ut, men at hun ikke er enig i alt hun er beskyldt for.

– Jeg har gjort feil. Dummet meg ut. Jeg er ikke enig i alle feilene. Men det er jeg som har vært dum, og det er ingen andre å klandre enn meg selv. Jeg bærer ikke nag til noen andre, og det er jeg som eventuelt må stå til rette for feilene, sa Liadal til avisen.

Ikke med vilje

Ap-politikeren har vært tydelig på at hun mener aldri å bevisst ha forsøkt å berike seg selv.

– Det er ikke gjort noe galt med vilje fra min side, hevdet Lidal, som hevder at feil er begått fordi hun ikke har vært nøyaktig nok.

Under rettssaken er det lagt opp til at Liadal skal forklare seg hele 16 dager om de ulike reiseregningene, skriver Haugesunds Avis. Foruten Liadal selv er det også kalt inn en rekke vitner, blant annet direktør Marianne Andreassen på Stortinget og ordførerne i Haugesund og i Utsira kommune.

Liadal gikk ut av Stortinget etter valget i høst og får til og med desember etterlønn fra Stortinget.